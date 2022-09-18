Мадрид, 18 сентября, 2022, 21:41 — ИА Регнум. Мадридское «Атлетико» в центральном матче 6-го тура испанской Ла Лиги сезона 2022/23 сыграет с «Реалом». Встреча пройдет в Мадриде на стадионе «Ванда Метрополитано», а стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

Мадридский «Реал»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Хосе Мунуэрой Монтеро. Ассистенты главного судьи — Иньиго Прието и Антонио Мартинес.

Стартовые составы команд:

«Атлетико»: Ян Облак, Маркос Льоренте, Фелипе Монтейро, Аксель Витсель, Янник Феррейра Карраско, Рейнилду Мандава, Жоффрей Кондогбья, Родриго Де Пауль, Коке, Антуан Гризманн, Жоау Фелиш.

«Реал»: Тибо Куртуа, Даниэль Карвахаль, Эдер Милитао, Давид Алаба, Ферлан Менди, Лука Модрич, Тони Кроос, Орельен Тчуамени, Федерико Вальверде, Родриго, Винисиус Жуниор.