Москва, 18 сентября, 2022, 21:10 — ИА Регнум. В центре Кишинёва участники акции протеста установили палаточный городок, сообщил 18 сентября депутат молдавской партии «Шор» Вадим Фотеску.

partidulsor. md Акция протеста в Кишинева сторонников партии Шор.

В столице Молдавии 18 сентября прошёл многотысячный протест, его участники требовали отставки президента страны Майи Санду.

«Здесь останется платочный городок, к которому могут присоединиться все желающие, цитирует слова Фотеску ТАСС. — Мы намерены мирно протестовать без партийной символики».

По словам депутата, на следующей неделе продолжатся демонстрации в Кишинёве, массовая акция запланирована на воскресенье.

Как сообщало ИА REGNUM, в протестном митинге в Кишинёве приняли участие, по данным организаторов, около 45 тыс. человек.