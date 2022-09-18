Ереван, 18 сентября, 2022, 20:26 — ИА Регнум. Премьер-министр АрменииНикол Пашинян поблагодарил спикера палаты представителей Конгресса СШАНэнси Пелоси за поддержку США армянской демократии. Об этом 18 сентября сообщает пресс-служба премьер-министра Армении.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Сообщается, что Пашинян назвал визит делегации США во главе с Пелоси в Армению беспрецедентным и заявил, что все жители страны считают ее надежным другом Армении.

«Мы видим готовность правительства США поддержать демократическую повестку дня в нашей стране. Хотел бы выразить нашу приверженность программе демократических реформ, несмотря на то, что, как видите, это нелегкий путь», — приводит пресс-служба его слова.

Пашинян также сообщил, что ценит четкую позицию США в отношении агрессии Азербайджана против Армении.

«Конечно, четкие формулировки правительства США приветствуются, потому что это очень важно для нас. Вы знаете, что СБ ООН обсудил текущую ситуацию, и мы надеемся, и это наша позиция, что эта ситуация должна оставаться в повестке дня СБ ООН, и в этом плане, конечно, мы надеемся на поддержку США», — заявил он.

Как сообщалоИА REGNUM, ранее спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси заявила в Ереване, что осуждает «атаки» Азербайджана против Армении.

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