Баку, , 19:42 — REGNUM МИД Азербайджана распространил заявление, в котором осудил действия представителей армянских общин, совершивших нападения на дипломатические представительства страны.

Азербайджан Иван Шилов © ИА REGNUM

В министерстве сообщили, что «нападения членов армянских общин на здания дипломатических представительств Азербайджана в зарубежных странах вызывают серьёзную озабоченность».

В МИД отметили, что нападения содержат элементы вандализма и терроризма, они направлены на причинение вреда дипломатам и их имуществу, следовательно, влекут уголовную ответственность.

«Азербайджанская сторона требует расследования правоохранительными органами соответствующих государств актов вандализма, совершенных армянскими радикалами, и дачи правовой оценки действиям лиц, совершивших эти преступления», — сказано в тексте заявления МИД Азербайджана.