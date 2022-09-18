Донецк, , 18:46 — REGNUM При обстреле Никитовского района Горловки со стороны ВСУ погибли, по последним данным, пять человек. Об этом 18 сентября сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Количество погибших при артиллерийском обстреле ВФУ Никитовского района Горловки выросло до пяти человек, — говорится в сообщении. — Три человека ранены».

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что жертвами обстрела города со стороны ВСУ стали четыре человека.