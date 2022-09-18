Донецк, 18 сентября, 2022, 18:46 — ИА Регнум. При обстреле Никитовского района Горловки со стороны ВСУ погибли, по последним данным, пять человек. Об этом 18 сентября сообщил штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Количество погибших при артиллерийском обстреле ВФУ Никитовского района Горловки выросло до пяти человек, — говорится в сообщении. — Три человека ранены».

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что жертвами обстрела города со стороны ВСУ стали четыре человека.