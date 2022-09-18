Донецк, , 18:27 — REGNUM Представители ВСУ вновь обстреляли город Макеевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 18:15 — населенный пункт Орловка — населенный пункт Макеевка (Червоногвардейский район): выпущено четыре снаряда калибра 155 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 18 сентября мэр Горловки Иван Приходько сообщил, что в результате обстрела города со стороны ВСУ погибли четыре человека.