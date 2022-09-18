Москва, , 18:19 — REGNUM В некоторых районах Москвы в ближайшее время может выпасть более 30 мм осадков. Об этом 18 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС.

Дождь Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

По его словам, «очень сильный дождь» ожидается в связи с пересечением активного южного циклона через территорию столицы в период с 00:00 до 12:00 19 сентября.

«Очень сильный дождь — это значит, что количество осадков в отдельных районах может превышать 30 мм, — сказал он. — Местами это будет не просто обложной дождь, а сильный ливень».

Напомним, что для Москвы в сентябре месячная норма осадков составляет 65 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что 18 сентября в Москве ожидаются дожди и грозы.