Москва, 18 сентября, 2022, 18:19 — ИА Регнум. В некоторых районах Москвы в ближайшее время может выпасть более 30 мм осадков. Об этом 18 сентября научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд сообщил ТАСС.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Дождь

По его словам, «очень сильный дождь» ожидается в связи с пересечением активного южного циклона через территорию столицы в период с 00:00 до 12:00 19 сентября.

«Очень сильный дождь — это значит, что количество осадков в отдельных районах может превышать 30 мм, — сказал он. — Местами это будет не просто обложной дождь, а сильный ливень».

Напомним, что для Москвы в сентябре месячная норма осадков составляет 65 мм.

Как передавало ИА REGNUM, ранее в центре погоды «Фобос» сообщили, что 18 сентября в Москве ожидаются дожди и грозы.