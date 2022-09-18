Берлин, 18 сентября, 2022, 13:10 — ИА Регнум. Власти ФРГ обсуждают возможность передачи нацистскому киевскому режиму тяжёлой бронетехники: танков Leopard 1 и Leopard 2, БМП Marder и бронетранспортёров Fuchs, также на них давят в этом вопросе США. Об этом 18 сентября сообщает РИА Новости.

Bundeswehr-Fotos Немецкий танк Leopard 2 A5

При этом отмечается, что танки Leopard 1 — это устаревшие машины, орудия которых не пробивают российские танки Т-72, Т-80 и Т-90, и ВСУ могут их использовать только для боя из засады.

Также указывается, что танки Leopard 2 называют «грозой танков» и эти бронемашины были приняты бундесвером на вооружение ещё в 1980-х годах для того, чтобы бороться с советскими Т-64, Т-72 и Т-80.

При этом у последней модификации такой машины — А7 — прекрасное бронирование, эффективная система управления огнем, дальнобойные прицелы, хорошие ходовые качества, однако таковых у ФРГ менее 20, и Киеву придётся, вероятнее всего, довольствоваться модификацией A4, которых у Германии порядка 80.

Кроме того, отмечается, что немецкие БМП Marder превосходят по уровню защиты конкурентов из других стран НАТО и обладают высокой скоростью, однако имеют скромное вооружение: автоматическая пушка калибра 20 мм, два пулемета калибра 7,62 мм и ПТРК «Милан». Также бронетранспортеры Fuchs применялись немецкими войсками в Афганистане и зарекомендовали себя как надежная и неприхотливая техника.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее передачу киевскому режиму 18 самоходных гаубиц RCH-155 на общую сумму €216 млн одобрили власти Германии, однако такая поставка состоится не ранее 2025 года.