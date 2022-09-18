Белгород, , 12:26 — REGNUM На дистанционный формат обучения перейдут школы, находящиеся в приграничных с территорией б. УССР районах Белгородской области. Об этом 18 сентября сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём телеграм-канале.

Дистанционное образование Mos.ru

«В Валуйском городском округе в 15 км зоне вдоль границы переводим школы на дистанционное обучение. В детских садах будут работать только дежурные группы. В Шебекинском округе — в 10 км зоне, за исключением города Шебекино, тоже переводим школы на дистант, в детсадах также будет организована работа дежурных групп», — написал он в своём сообщении.

Также глава Белгородской области выразил надежду на то, что родители, воспитатели и учителя отнесутся к такому решению с пониманием.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее киевские боевики нанесли удары по сёлам Шелаево, Красный Хутор и Логачевка в Белгородской области, в результате чего есть погибшие и раненые.