Москва, , 10:28 — REGNUM На космодром Байконур в Казахстане перед первым за полтора года полетом астронавта США на российском корабле прибыла делегация НАСА (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства). Об этом 18 сентября рассказали журналистам в пресс-службе государственной корпорации «Роскосмос».

Космодром «Байконур» Roscosmos.ru

«Делегация США прибыла на Байконур для участия в мероприятиях по первому перекрестному полёту на корабле «Союз» — это представители НАСА и родственники астронавта Фрэнка Рубио», — говорится в сообщении.

Также указывается, что прибывшая на Байконур делегация НАСА находилась на вывозе на стартовый комплекс ракеты-носителя «Союз-2.1а».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 сентября стало известно, что члены экипажа китайской орбитальной станции «Тяньгун» вышли в открытый космос для выполнения работ на внешней стороне станции.