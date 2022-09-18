Берлин, 18 сентября, 2022, 10:03 — ИА Регнум. От продолжения поставок Берлином оружия киевскому режиму из запасов немецкого бундесвера предостерёг глава союза военнослужащих ФРГ Андре Вюстнер. Он заявил об этом 17 сентября в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

U.S. Army Europe Солдаты бундесвера

«Мы слишком хорошо понимаем желание [Киева] получить тяжелые вооружения. Мы можем представить, например, передачу бронетранспортёров из запасов оборонной промышленности», — сказал он.

При этом глава Союза военнослужащих ФРГ указал, что продолжение поставок оружия и боеприпасов из запасов немецкого бундесвера неприемлемо, так как «каждая отдельная поставка ослабляет бундесвер».

Также Вюстнер уточнил, что многие немецкие военные высказывают опасения по поводу того, что такого рода «политика дальнейшей каннибализации войск будет иметь негативные последствия».

«Поэтому наше требование таково: никаких дополнительных поставок из запасов бундесвера», — подчеркнул он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что правительство Германии одобрило продажу киевскому режиму 18 самоходных гаубиц RCH-155, однако передача состоится не ранее 2025 года.