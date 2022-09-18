Москва, 18 сентября, 2022, 10:02 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев посетит Китай 19 сентября. Он проведёт российско-китайские консультации по различным аспектам безопасности.

Kremlin.ru Николай Патрушев

«Патрушев проведёт российско-китайские консультации по стратегической стабильности с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, … российско-китайские консультации по общественной безопасности, юстиции и правопорядку с членом политбюро ЦК КПК Го Шэнкунем», — отмечается в сообщении Совбеза.

Ранее лидер КНР Си Цзиньпин выразил мнение, что Китай и Россия должны усилить координацию в ШОС, БРИКС и других многосторонних механизмах.