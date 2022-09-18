Вашингтон, 18 сентября, 2022, 08:56 — ИА Регнум. Спикер палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси должна покинуть свой пост вне зависимости от результатов Демократической партии на предстоящих промежуточных выборах в парламент. Об этом 18 сентября заявила конгрессвумен-демократ Элисс Слоткин.

John Harrington Нэнси Пелоси

«Нам пора сменить руководство. У нас слишком много конгрессменов из Нью-Йорка и Калифорнии в руководстве. Хотелось бы увидеть больше разнообразия», — передает ее слова Newsweek.

По ее мнению, Пелоси стоит уйти и дать дорогу представителям Среднего Запада — географический регион США, в который входят 12 штатов из центральной и северо-восточной части страны.