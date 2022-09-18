Бухарест, , 08:50 — REGNUM Заявления бывшего румынского министра иностранных дел Андрея Марги о разделе территории бывш. УССР между Россией, Румынией, Венгрией и Польшей считает неприемлемым посольство нацистского киевского режима в Бухаресте. Об этом 18 сентября говорится на его странице в одной из соцсетей.

Территории бывшей УССР под контролем террористов Иван Шилов © ИА REGNUM

Как указали представители посольства Киева, они считают такого рода высказывания «вопиющим оскорблением», так как бандеровские формирования, по их словам, якобы защищают безопасность всей Европы.

«Такие заявления неприемлемы при любых обстоятельствах. Они представляют собой пример вопиющего оскорбления», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее экс-глава МИД Румынии Андрей Марга (занимал этот пост с мая по август 2012 года) заявил, что бывшая УССР должна отдать территории Венгрии, Румынии, Польше и России.