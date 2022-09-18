Москва, 18 сентября, 2022, 07:54 — ИА Регнум. Фестиваль национальных оркестров России пройдёт на сцене Государственного Кремлевского дворца 18 сентября. Об этом сообщается на сайте дворца.

Cyril Deug Балалайка

В концерте примут участие более 25 музыкальных коллективов из разных регионов России. На сцене прозвучат русская балалайка, башкирский курай, калмыцкая домбра и другие традиционные музыкальные инструменты народов России.

На главной площадке страны выступят Национальный академический оркестр народных инструментов России имени Н. П. Осипова, Государственный академический русский народный ансамбль «Россия» имени Л. Г. Зыкиной, Государственный русский народный оркестр «Малахит» и другие оркестры России.

Художественным руководителем фестиваля стал заслуженный артист России Дмитрий Дмитриенко. Мероприятие проводится в Год культурного наследия народов России при поддержке Минкультуры РФ.