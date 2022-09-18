Вашингтон, , 04:41 — REGNUM ВСУ уступают территорию Донбасса под натиском Вооружённых сил России, неся «тяжёлые потери». Об этом пишет американская газета New York Times (NYT) после разговора с представителем ВСУ.

Донбасс Иван Шилов, ИА REGNUM

В публикации автор приводит слова солдата ВСУ с линии фронта, заявившего, что «наши стены теперь каждый день сотрясаются от обстрелов». По словам киевского солдата, ВСУ «несут тяжёлые потери» в Донбассе, их «штурмуют каждый день», освобождая «территорию на пару метров в день».

Напомним, 17 сентября в Росгвардии сообщили, что за неделю задержали 52 человека, которые подозреваются в пособничестве СБУ и ВСУ.

Подробнее: Росгвардия задержала более 50 человек, подозреваемых в пособничестве ВСУ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что УР и СБУ необходимо признать террористическими организациями.