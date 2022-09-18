Вашингтон, , 03:41 — REGNUM Вопрос о закрытии тюрьмы на территории американской военно-морской базы Гуантанамо на Кубе изучается администрацией президента США Джо Байдена. Об этом 18 сентября сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

Гуантанамо Paul Keller

«После того, как в течение первого года своего срока президент Байден не проявлял особого внимания к этому вопросу, чтобы избежать политических разногласий, он приближается к выполнению предвыборного обещания закрыть это предприятие», — пишет газета со ссылкой на источники, знакомые с этим вопросом.

По сведениям WSJ, назначенная на пост спецпредставителя по делам Гуантанамо сотрудница Госдепартамента Тина Кайданов не будет докладывать напрямую госсекретарю о своей работе. В ведомстве уточнили, что она будет пересматривать дела некоторых заключенных для их возможного освобождения или перевода в тюрьмы третьих стран.

По данным газеты, в тюрьме находятся 36 заключенных, а на ее обслуживание уходит $540 млн в год.

Напомним, тюрьму в Гуантанамо создали в 2002 году во времена президентства Джорджа Буша-младшего. В нее переводили людей, захваченных в ходе операции в Афганистане и других антитеррористических рейдов. Несмотря на то, что сменивший в январе 2009 года Буша-младшего на посту президента Барак Обама подписал указ о закрытии тюрьмы в течение 12 месяцев, она существует до сих пор. Этот факт вызывает критику со стороны правозащитников.

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