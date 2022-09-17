Берлин, 18 сентября, 2022, 02:04 — ИА Регнум. Правительство Германии одобрило продажу киевскому режиму 18 самоходных гаубиц RCH-155, однако передача состоится не ранее 2025 года. Об этом пишет немецкая газета Welt am Sonntag.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

По данным издания, о поставке вооружений киевский режим просил в июле, но решение правительство Германии приняло через два месяца после получения заявки. Отмечается, что первые гаубицы RCH-155 смогут поставить в лучшем случае через 30 месяцев.

Поставка включает также обучение военных и запасные части к RCH-155. Сумма сделки оценивается в 216 млн евро.

Напомним, ранее правая партия «Альтернатива для Германии», которая не входит в правительство, предостерегла от предоставления танков Киеву.

Как сообщало ИА REGNUM , ранее французская газета Opinion написала о том, что Франция поставит киевскому режиму снятые с вооружения гаубицы.