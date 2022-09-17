Хэбэй, Китай, 18 сентября, 2022, 01:54 — ИА Регнум. Как минимум 14 человек погибли, один пропал без вести в результате аварии на шахте по добыче железной руды на востоке Китая. Об этом 17 сентября сообщило агентство «Синьхуа».

DariuszSankowski Шахта

Авария на шахте произошла в начале сентября в городском округе Таншань в провинции Хэбэй. В результате происшествия произошло затопление шахты, в которой находились горнорабочие. На месте аварии были немедленно организованы поисково-спасательные работы.

По состоянию на 23:00 по местному времени 16 сентября властями провинции Хэбэй было принято решение о прекращении поисково-спасательных работ. Официально объявлено о 14 погибших в результате аварии, один человек признан пропавшим без вести.

Расследование обстоятельств аварии, приведшей к гибели людей, продолжается.

Ранее ИА REGNUM сообщало об аварии на шахте компании Datong Coal Mine Group на севере Китая, в результате которой погибли пять человек.