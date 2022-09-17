Донецк, 17 сентября, 2022, 22:28 — ИА Регнум. В результате обстрела села Никольское в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны ВСУ получил ранение ребенок. Об этом 17 сентября сообщили в штабе территориальной обороны ДНР.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Боевики (ВСУ) нанесли удар по селу Никольское, — говорится в сообщении. — Ранена девочка 2014 года рождения».

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Макеевке еще четыре снаряда калибра 155 мм.