Болонья, Италия, , 22:00 — REGNUM В городе Болонья в Италии провели акцию в поддержку России. Об этом рассказал организатор акции, студент Туринского университета, автор проекта «Единая Италия» Амедео Авондет, передаёт ТАСС.

Италия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

Согласно информации организатора, на площадь Святого Стефана пришли несколько сотен человек. Они выступили против антироссийских санкции со стороны Италии. В акции неравнодушные использовали российские и итальянские флаги.

Санкции в отношении России, по мнению Амедео Авондета, негативно влияют на экономику Италии. Граждане сталкиваются с тем, что счёта за свет и электричество растут, что приведёт к закрытию многих предприятий.

Отметим, что мужчина ранее участвовал в проведении акции против распространения русофобии в Риме, Милане и Бергамо.