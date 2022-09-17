Лондон, , 21:24 — REGNUM 17 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» футбольный клуб «Тоттенхэм» в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги 2022/23 разгромил «Лестер Сити». Основное время встречи завершилось со счетом 6:2.

Забитыми мячами в составе «шпор» отметились Харри Кейн (8’ Деян Кулушевски), Эрик Дайер (21’ Иван Перишич), Родриго Бентанкур (47’) и Сон Хын Мин (73’ Родриго Бентанкур, 84’ Харри Кейн, 86’ Пьер-Эмиль Хейбьерг). Голы «Лестера» забили Юри Тилеманс и Джеймс Мэддисон на 6-й и 41-й минутах соответственно.

Статистика матча («Тоттенхэм»/ «Лестер Сити»)

Удары 16/18

Удары в створ 16/18

Владение 42%/58%

Угловые 6/1

Нарушения 9/9

Составы команд:

«Тоттенхэм»: Льорис, Санчес (Ромеро, 59’), Дайер, Лангле, Сессеньо, Перишич (Эмерсон, 55’), Хейбьерг, Кулушевски (Биссума, 70’), Бентанкур, Ришарлисон (Сон, 59’), Кейн.

«Лестер Сити»: Уорд, Джастин, Фас, Эванс, Кастань, Барнс, Ндиди (Сумаре, 85’), Тилеманс, Мэддисон, Дьюсбери-Холл (Ихеаначо, 74’), Дака (Варди, 74’).