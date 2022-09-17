Санкт-Петербург, , 20:58 — REGNUM Директор ФГБУ «Центр развития водохозяйственного комплекса» Минприроды России Илья Разбаш рассказал корреспонденту ИА REGNUM о Всероссийской экологической волонтерской акции «Вода России».

Чистая вода Дарья Антонова, ИА REGNUM

Илья Андреевич, 17 сентября на берегу Финского залива прошло крупное мероприятие с участием представителей Санкт-Петербурга, Ленинградской, Новгородской и Пермской областей — субботник в рамках Всероссийской акции «Вода России» по очистке береговой линии от мусора. Итак, главная идея — именно борьба с отходами?

Не совсем так. Акция имеет две главные идеи. Конечно, наши волонтеры освобождают берега от мусора. Но не меньшее значение имеет и экологическое просвещение. В наших акциях приняли участие уже больше восьми миллионов россиян, и это люди, которые же «прокачали» свою сознательность, и уже никогда не оставят после себя мусор на берегах рек, озер, прудов, водохранилищ, на морских пляжах. Мы видим крайне ответственное отношение волонтеров к этой работе. И здесь вопрос экологического образования, повышения экологического сознания, работает на все сто процентов. Неофициальный девиз нашей акции — «принёс — забери», и ему следует все больше людей. Не только на берегах, но и в повседневной жизни.

Вообще субботники «Воды России» проходят в различных форматах. Это и классические уборки, и плоггинг, то есть соревновательные забеги на время, совмещенные с наведением порядка, и командные соревнования. Проводятся и фестивальные мероприятия — например, в эту субботу, 17 сентября, мы проведем масштабное мероприятие на берегу Финского залива на границе Ленинградской области и Петербурга. Это будет настоящий экологический праздник. Всех волонтеров ждут и инвентарь для уборки, и еда, и развлекательная программа, и музыка. Для юных волонтеров мы подготовили мастер-классы и образовательные лекции и расскажем, как в домашних условиях сократить потребление водных ресурсов. Начиная от того, что следует закрыть кран, когда чистите зубы, и заканчивая тем, что можно помыть яблоки в миске, а потом этой водой полить цветы, чтобы вода была использована второй раз. Это элементарнейшие вещи, которые все мы, как взрослые люди, знаем, но при этом не применяем. Мероприятие на Финском заливе — яркий, но далеко не единственный пример подобной масштабной акции, они проходят регулярно.

Используете ли вы в своих мероприятиях раздельный сбор мусора?

Очень активно. Трудно донести это до населения, но мы стараемся рассказать, что пластиковая бутылка, выброшенная на берегу, имеет очень низкие шансы и очень низкую ценность для вторичной переработки. Чистый пластик стоит гораздо дороже.

То есть, минимальные усилия, затраченные на то, чтобы сполоснуть бутылку, и положить ее в чистый же пластиковый пакет и в таком виде сдать на переработку, значительно облегчает и технологический процесс, и жизнь в целом?

Совершенно верно. И, раз уж мы взялись за реновацию этой отрасли, то должны очень активно обучать население. И в этом плане мы видим эффективные усилия Российского экологического оператора (РЭО), и проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» «Экософия». У нас есть региональные партнеры, которые, как волонтеры, заинтересованы в том, чтобы их субъекты были не последней десятке экологического рейтинга. И ребята стараются. Но в этом наше будущее, и, пока мы можем это делать, мы будем это делать.

Как давно проходят подобные акции, и каков их результат, кроме, собственно, уборки мусора?

Проект «Вода России» зародился в 2014 году, в рамках одноименной госпрограммы. Тогда Президент России обратил внимание коллег из Правительства на эту проблему: «Вы стратеги, так что же вы делаете? Программы, планы… А люди не знают о том, что делают те или иные министерства». Поэтому мы начали разговаривать с людьми на их языке, спокойно и нормально объясняя, где что строится, где что расчищается.

И мы разработали схему коммуникации с гражданами страны. Начиналось это еще с совсем юной аудитории — с конкурсов рисунков и экоуроков для школьников. Более 30 тысяч учителей включились в эту программу, скачали эти уроки из интернета и достаточно эффективно вот уже восемь лет работают в этом направлении. Далее — студенты. Мы придумали «стандарт зеленых вузов России», где абитуриенты и студенты проводят своеобразные экоквесты, то есть, на развлекательной основе мы начали прививать людям бережное отношение к воде. И «вишенкой на торте» стала Акция уборке мусора по берегам рек и озер «Вода России». Сейчас это один из крупнейших экологических проектов стране, за 8 лет к нему уже примкнуло больше 8 миллионов человек. А началась она с небольшого числа участников в 2014 году, и доросла до рекордных 1 миллиона 140 тысяч волонтеров в прошлом сезоне. В этом году к нам присоединилось уже более 850 тысяч участников, а окончательные итоги мы подведем в декабре.

И самое главное, чего удалось добиться министерству природных ресурсов совместно с Федеральным агентством водных ресурсов — стабильности проведения наших мероприятий в традиционно хорошем качестве. Они исключительного понятны и просты для участия, и основаны на желании людей. А наша задача — сделать проведение уборки максимально комфортным. Это и вывоз мусора, и обеспечение инвентарем, и понятная логистика мероприятия.

Что же касается других результатов, то примерно 30% водных объектов, на которых мы провели свои мероприятия, берется на общественный контроль уже сегодня. Конечно, это происходит и вместе с нашими друзьями, большими волонтерскими организациями — «Делай!», «Зеленая Башкирия», и так далее.

С какого возраста, по Вашему мнению, следует начинать прививать экологическую культуру и формировать экопривычки, и где это следует делать — в детском саду, в школе, в семье?

Не надо ничего ограничивать — ни возраст, ни пол. Например, если ребенка с младых ногтей обучают тому, что надо закрывать воду, когда чистишь зубы, этого будет достаточно для того, чтобы, когда этот ребенок вырос, он имел бы правильные экопривычки. Формировать их нетрудно. И это касается также и людей активного экономического возраста. А еще в акции «Вода России» часто принимают участие серебряные волонтеры. Например, в Дубне есть семья Бабушкиных — супружеская пара, которым по 80 лет. Они собрали на нашей Акции целый мешок отсортированного мусора, и рассказали, что стараются подавать правильный пример своим младшим родственникам. Не только на субботнике, но и в быту. Экономя воду, например. Ведь, к сожалению, не все задумываются о том, как много ее уходит даже на производство самых обычных продуктов питания.

Цифры настолько велики? Скажите, пожалуйста, можно ли их как-то подсчитать?

«Калькулятор водного следа» — это проект, который позволяет наглядно узнать, сколько воды необходимо для твоего существования. И дело не в том, что в день необходимо пить не меньше двух литров воды. Дело в том, что чашка кофе, например, требует 190 литров воды от момента, как кофе посадили, до момента, как этот кофе будет сварен и выпит, а чашка помыта. 2,5 тысячи литров воды требуются на килограмм мяса. Такие вот занимательные цифры, которые в детском возрасте уже вполне себе воспринимаются, и таким образом мы подводим детей к одному решению одной из наших задач — к рациональному потреблению воды. И здесь мы столкнулись с тем, что мы потребляем гораздо больше, чем нам нужно, и гораздо больше, чем у нас есть в доступе. Ведь все элементы нашей жизнедеятельности так или иначе требуют водных ресурсов. И, говоря об экологическом образовании через эти цифры, и задачу по рациональному использованию водных ресурсов, и бережному отношению к воде с детского возраста, мы четко понимаем, что когда эти дети вырастут в инженеров технологических цепей, то их сознание скажет «нет» акционерам, и они не нажмут кнопку сброса неочищенных сточных вод в какую-нибудь реку. Например, в туже самую Волгу, вдоль которой проживает 60 миллионов человек. И именно в этом кроется отдаленный эффект наших проектов. Именно поэтому можно добиться глобального успеха, начав с малых дел. Это не трудно. Принес мусор — забери.