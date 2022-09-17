Минск, 17 сентября, 2022, 20:25 — ИА Регнум. Ответом на новые попытки Запада разделить белорусский народ стал День народного единства. Об этом, как передает БЕЛТА, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко на патриотическом форуме «Это НАША история!»

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко

Лукашенко подчеркнул, что в исторической памяти жителей Белоруссии рядом с государственными праздниками Великой Победы и Днем Независимости стоит отмечаемый 17 сентября День народного единства.

«Утраченную традицию праздновать освобождение западных белорусских земель мы вернули в свою жизнь не только как дань памяти этому эпохальному событию, — сказал глава государства. — Без этого события трудно было говорить о победе, я уже не говорю о независимости. Это ответ на новые попытки Запада разделить белорусский народ по-живому и разорвать в клочья страну».

Как передавало ИА REGNUM, 15 сентября президент республики Александр Лукашенко заявил, что Белоруссии пора стать полноправным членом «шанхайской семьи».