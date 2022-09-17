Донецк, 17 сентября, 2022, 20:13 — ИА Регнум. Боевики ВСУ с начала текущих суток выпустили по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) более 100 снарядов и мин. Об этом 17 сентября сообщает Народная милиция ДНР.

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«За текущие сутки, по информации от представительства СЦКК в ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 100 боеприпасов из танков, ствольной артиллерии калибром 155 и 152-мм, а также 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что киевские боевики обстреляли районы шести населённых пунктов республики. По последним данным, в результате обстрелов погибли восемь мирных жителей и 13 получили ранения.

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Еленовке 12 снарядов калибра 152 мм.