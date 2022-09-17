Лондон, 17 сентября, 2022, 19:34 — ИА Регнум. 17 сентября в Лондоне на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» футбольный клуб «Тоттенхэм» в матче 8-го тура Английской Премьер-лиги сезона 2022/23 встретится с «Лестер Сити». Стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени.

«Тоттенхэм Хотспур»

Матч обслужит бригада арбитров во главе с Саймоном Хупером. Ассистенты главного судьи — Эдриан Холмс и Марк Шолес.

Стартовые составы команд:

«Тоттенхэм»: Уго Льорис, Дэвинсон Санчес, Эрик Дайер, Клеман Лангле, Райан Сессеньон, Иван Перишич, Пьер-Эмиль Хейбьерг, Деян Кулушевски, Ришарлисон, Родриго Бентанкур, Харри Кейн.

«Лестер Сити»: Даниэль Уорд, Джеймс Джастин, Ваут Фас, Джонни Эванс, Тимоти Кастань, Юри Тилеманс, Джеймс Мэддисон, Харви Барнс, Кирнан Дьюсбери-Холл, Вилфред Ндиди, Патсон Дака.