Екатеринбург, , 19:33 — REGNUM В Екатеринбурге пожилая женщина продала квартиру после разговора с мошенниками и перевела деньги им. Об этом сообщает пресс-служба свердловского главка МВД.

Телефонный мошенник (сс) bssmadeit

Пострадавшей оказалась 72-летняя местная жительница. Оказалось, что якобы следователь заявил ей, что занимается расследованием преступлений, связанных с мошенничеством в отношении пожилых людей, и её счета якобы используют некие злоумышленники для проведения различных махинаций. По его предложению она перевела на некие счета свои сбережения в размере 300 тыс. рублей. Затем другой неизвестный убедил пенсионерку оформить кредитную карту, и 45 тыс. рублей она тоже перевела мошенникам.

После этого заявительнице сообщили, что некие злоумышленники якобы могут завладеть ее квартирой. Они предложили ей продать жилплощадь, а деньги перевести на указанные счета. Гражданка это сделала. Ущерб составил ещё 2,7 млн рублей. Всего женщина лишилась более 3 млн.