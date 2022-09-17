Вашингтон, , 19:12 — REGNUM Президент Соединённых Штатов Америки Джо Байден отправился в Великобританию на похороны королевы Елизаветы II. Это следует из сообщения пресс-пула Белого дома.

Джо Байден (сс)Saeima

Президент США вылетел вместе с супругой Джилл Байден. Через шесть часов в Великобританию их доставит президентский авиалайнер с военно-воздушной базы «Эндрюс».

Церемонию прощания с Елизаветой II, согласно расписанию, президент с супругой посетят в воскресенье, 18 сентября. Байден почтит память королевы и распишется с женой в официальной книге соболезнований. После церемонии Джо и Джилл Байдены посетят приём от имени короля Карла III.

Президент США будет на похоронах Елизаветы II в Вестминстерском аббатстве в понедельник. После этого Байден и супруга вернутся в США.