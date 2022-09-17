Нью-Дели, 17 сентября, 2022, 18:40 — ИА Регнум. Глава министерства иностранных дел Индии Субраманьям Джайшанкар возглавит делегацию страны на сессии Генеральной ассамблеи ООН. Об этом сообщили в министерстве иностранных дел Индии.

МИД России Субраманьям Джайшанкар в ходе совместной пресс-конференции с Сергеем Лавровым. 9 июля 2021 года, Москва

Субраманьям Джайшанкар должен выступить на 77-й Генассамблеи ООН в первой половине дня 24 сентября. У министра иностранных дел Индии также запланированы встречи с представителями ООН.

«В ходе визита министр иностранных дел также встретится с генеральным секретарем ООН его превосходительством Антониу Гутерришем и председателем 77 сессии ГА ООН Чаба Короши», — сообщает МИД Индии.

Там добавили, что министр проведёт встречу в формате G4, в которой также примут участие Бразилия, Япония и Германия. Также Субраманьям Джайшанкар посетит заседании Группы L.69. Политик примет участие и в других встречах.