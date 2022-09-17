Донецк, , 18:34 — REGNUM Населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике (ДНР) вновь обстреляли представители ВСУ. Об этом 17 сентября сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению: 17:40 — населенный пункт Розовка — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено 12 мин калибра 120 мм; 17:50 — населенный пункт Калиново — населенный пункт Новобахмутовка: выпущено девять снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Горловке семь снарядов.