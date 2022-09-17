Донецк, , 18:13 — REGNUM Репортёр венесуэльского телеканала Telesur пострадал в результате обстрела Ворошиловского района Донецка со стороны ВСУ. Об этом 17 сентября сообщили в штабе территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Среди раненых репортёр Венесуэльского телеканала TeleSUR, мужчина 1954 года рождения», — отмечается в сообщении.

Отмечается, что в результате обстрела со стороны ВСУ в городе погибли четыре человека, еще восемь ранены.

Как передавало ИА REGNUM, 17 сентября в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что киевские боевики выпустили по Донецку еще три снаряда калибра 155 мм.