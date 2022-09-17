Дортмунд, Германия, , 17:54 — REGNUM 17 сентября в Дортмунде на стадионе «Сигнал Идуна Парк» футбольный клуб «Боруссия» в матче седьмого тура немецкой Бундеслиги сезона 2022/23 встретится с «Шальке-04» из Гельзенкирхена. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.

Стартовые составы команд:

«Боруссия»: Александр Майер, Никло Шлоттербек, Матс Хуммельс, Тома Менье, Мариус Вульф, Юлиан Брандт, Джуд Беллингем, Салих Озкан, Марко Ройс, Антони Модест, Дониэлл Мален.

«Шальке-04»: Александер Шволов, Мая Есида, Сепп ван ден Берг, Тобиас Мор, Хеннинг Матричиани, Том Краусс, Мариус Бюльтер, Флориан Флик, Джордан Ларссон, Доминик Дрекслер, Симон Теродде.

Бригада арбитров: Феликс Брих | Штефан Лупп | Роберт Кемптер | Даниэль Шлагер | Бенджамин Бранд.