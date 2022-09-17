Луганск, , 16:41 — REGNUM Для «картинки» в западных СМИ нужна киевскому режиму провокация в Изюме с обнаружением «массового захоронения». Об этом 17 сентября глава Луганской Народной Республики (ЛНР) Леонид Пасечник заявил ТАСС.

Леонид Пасечник Официальный сайт главы ЛНР

По его словам, чтобы обвинить РФ в «массовых убийствах», киевскому режиму даже не потребовалось предварительного заключения о причинах смерти людей.

«Но для «картинки» в западных СМИ это и не нужно, — сказал Пасечник. — Нужны просто жертвы… А дальше произойдет то же самое, что и весной в Буче».

Глава ЛНР добавил, что киевский режим может организовать новые провокации в Купянске и других населенных пунктах по примеру Бучи.

Как передавало ИА REGNUM, ранее глава ВГА Харьковской области Виталий Ганчев рассказал, что ВСУ готовят материалы для западных СМИ, чтобы вновь заявить, что армия РФ якобы разрушала города б. УССР.