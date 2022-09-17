Пекин, 17 сентября, 2022, 15:44 — ИА Регнум. Члены экипажа китайской орбитальной станции «Тяньгун» вышли в открытый космос для выполнения работ на внешней стороне станции. Об этом сообщает China Daily.

Saggittarius A Китайская космическая орбитальная станция «Тяньгун»

В открытый космос 17 сентября вышли космонавты Цай Сюйчжэ и Чен Дун. Третий член экипажа — Лю Ян — осталась на станции для координации работ. Космонавтам предстоит установить насосный агрегат на внешней стороне станции.

Цай Сюйчжэ, Чен Дун и Лю Ян прибыли на станцию «Тяньгун» на корабле «Шэньчжоу-14» в июне 2022 года. Первый выход в открытый космос Чэнь Дун и Лю Ян совершили 1 сентября. Для выхода в космос впервые использовался лабораторный модуль «Вэньтянь».

Базовый модуль «Тяньхэ» китайской орбитальной станции «Тяньгун» был запущен в апреле 2021 года. В июле 2022 года с ним был состыкован модуль «Вэньтянь». До конца текущего года в КНР планируют запустить третий модуль «Мэнтянь», со стыковкой которого завершится развёртывание станции.