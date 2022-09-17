Вашингтон, , 15:43 — REGNUM Конфликт на территории б. УССР показал, что союзники по НАТО могут защитить себя только под эгидой Соединённых Штатов, однако при продолжении такой политики Вашингтона снизится его способность противостояния Китаю, что будет фундаментальной ошибкой для американской стратегической политики. Такое мнение высказали 17 сентября эксперты из США в беседе с изданием Foreign Policy.

США Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Как отметила старший научный сотрудник Брукингского института Анджела Стент, спецоперация Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации на территории б. УССР стала концом первого этапа эпохи после окончания холодной войны.

«Конфликт подчеркнул незаменимую роль Вашингтона как лидера и гаранта безопасности Европы, показав союзникам по НАТО, что защитить себя они могут только под эгидой США. Евросоюз, несмотря на все планы и амбиции, не смог добиться стратегической автономии», — подчеркнула она (цитата по ИноСМИ).

При этом эксперт подчеркнула, что поддерживать единство Запада из-за растущего числа трудностей, вызванных экономическими последствиями конфликта, становится всё труднее. В результате этого США придётся помочь союзникам в поиске альтернатив российским энергоносителям и столкнуться с новой реальностью, когда большинство стран мира не поддерживает западные государства.

«Россия и Китай призывают к новому пост-западному миропорядку, повестку которого будут определять уже не только США. Пекин стремится устанавливать правила наравне с ними. Россия, судя по ее действиям [б. УССР] и ежедневной ТВ-пропаганде, заинтересована, по-видимому, в чем-то ином, а именно установлении мирового беспорядка без правил. Главная стратегическая задача Соединенных Штатов состоит в том, чтобы гарантировать соблюдение правил в мире после окончания холодной войны, в особенности тех, что нацелены на предотвращение крупномасштабных вооруженных конфликтов», — добавила Стент.

В свою очередь, профессор международных отношений в Гарвардском университете Стивен Уолт указал, что Европе на фоне спецоперации ВС РФ пора ослабить зависимость от Вашингтона.

«К сожалению, администрация Байдена игнорирует последствия и усиливает зависимость Европы от дяди Сэма. Если это не изменить, Соединенные Штаты и дальше станут работать на пределе возможностей, что негативно скажется на способности эффективно противостоять Китаю», — пояснил эксперт.

В то же время, он высказал мнение, что администрация президента США Байдена, повторяет те же ошибки, которые в прошлом побуждали партнеров Вашингтона в Европе пренебрегать своими оборонными возможностями, взяв на себя главную роль по поддержке нацистского киевского режима.

«Если не обратить эту тенденцию вспять, Вашингтон обнаружит, что делает больше, чем нужно Европе, но недостаточно с точки зрения Азии. Для большой стратегии США это станет фундаментальной ошибкой», — заключил Уолт.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее участник коллаборации ATLAS и профессор МИФИ Анатолий Романюк рассказал, что руководство Европейской организации ядерных исследований (ЦЕРН) приняло решение об остановке Большого адронного коллайдера (БАК) раньше планируемого срока из-за необходимости экономии электроэнергии.