Москва, 17 сентября, 2022, 14:41 — ИА Регнум. Создать школы реставрационного мастерства в Москве и регионах, и ввести в учебные программы ВУЗов, обучающих по строительным специальностям, спецкурсы по деревянному зодчеству, было предложено на «круглом столе» по сохранению деревянных церквей Русского Севера проведенном Архангельским региональным отделением Императорского Православного Палестинского общества при информационной поддержке газеты «Бизнес-класс Архангельск».

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь

Это предложение вошло в обращение к министру культуры РФ Ольги Любимовой заместителя председателя комитета по промышленности и торговле Государственной Думы РФ Александра Спиридонова, принявшего участие в «круглом столе».

На «круглом столе» Вера Колтовая, главный специалист мониторинга сохранения и реставрации объектов культурного наследия национального парка «Кенозерский», заявила:

«Я в реставрации деревянных памятников с 1988 года. Сегодня в этой отрасли нет специалистов, плотников. Даже если ты ведешь авторский надзор, стоишь рядом с плотником, он все-равно сделает не так как надо, несмотря на рабочие чертежи. Только что была реставрация — отвалились стены, снова делаем реставрацию. Миллионы рублей уходят вникуда!»

В дискуссии приняли участие руководитель проекта «Общее Дело. Возрождение деревянных церквей Русского Севера» протоиерей Алексей Яковлев, главный архитектор ЦНРПМ Сергей Куликов, руководитель управления по охране объектов культурного наследия Республики Карелия Юлия Борисовна Алипова и другие известные деятели связанные с реставрацией.