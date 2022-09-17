Рим, 17 сентября, 2022, 14:11 — ИА Регнум. Экс-премьер Италии Сильвио Берлускони предложил превратить ЕС в военную державу на фоне «угрозы», якобы исходящей от КНР.

Paz.ca Сильвио Берлускони

«Сегодня есть страна, Китайская республика, которая представляет для всех нас опасный вызов в экономическом, политическом и военном плане», — передает его слова РИА Новости.

По мнению Берлускони, страны ЕС должны выработать общую внешнюю политику и скоординировать свои вооружённые силы.

«Если Европа хочет быть в состоянии защититься от возможных будущих атак, она должна стать военной державой мирового уровня», — добавил он.