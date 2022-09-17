Берлин, , 13:48 — REGNUM Власти Германии намерены поддерживать киевский режим «столько, сколько потребуется», однако не станут предпринимать односторонних шагов, способствующих эскалации ситуации. Об этом 17 сентября заявил немецкий канцлер Олаф Шольц в интервью радиостанции «Deutschlandfunk».

Олаф Шольц Andreas Gerhold

«Мы поддерживаем [киевский режим] в их борьбе за целостность и суверенитет. И это означает, что мы не обозначаем цели [жителей б. УССР] сами», — сказал он.

При этом Шольц уточнил, что считает важным, чтобы не создавалось впечатление, что Берлин пытается вести переговоры по этому вопросу в обход Киева и добавил, что в этой ситуации не должно произойти эскалации между Россией и НАТО.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Союза военнослужащих бундесвера Андре Вюстнер заявил, что поставки оружия киевскому режиму из запасов ВС ФРГ могут ослабить армию.