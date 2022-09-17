Херсон, Бывш. УССР, , 13:00 — REGNUM В результате обстрела центра Херсона со стороны ВСУ погибли четыре человека. Об этом 17 сентября сообщили в Минздраве области.

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Накануне сообщалось о трех погибших. 17 сентября в реанимации скончалась одна женщина.

16 сентября замглавы администрации Херсонской области Екатерина Губарева заявила, что ВСУ возобновили обстрел Херсона.

Министерство здравоохранения области сообщало, что в результате ракетного удара со стороны ВСУ по зданию администрации региона в центре Херсона получили ранения 13 человек, 3 из них находились в тяжелом состоянии.