Афины , 17 сентября 2022, 12:30 — REGNUM Греческие власти направят нацистскому киевскому режиму 40 старых советских боевых машин пехоты БМП-1 и вместо них получат от Германии такое же количество современных немецких БМП Marder. Об этом 16 сентября сообщило министерство национальной обороны Греции.
Уточняется, что такая поставка будет проведена по соглашению между премьер-министром Греции Кириакосом Мицотакисом и канцлером Германии Олафом Шольцем, а также греческим министром национальной обороны Никосом Панайотопулосом и министром обороны ФРГ Кристиной Ламбрехт.
Также указывается, что 40 БМП-1 производства СССР будут переданы в качестве поддержки Киеву, а вместо них Греция получит от Германии столько же БМП Marder.
Как сообщало ИА REGNUM, накануне пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер заявил, что киевский режим в ближайшее время ожидает продолжение очень тяжелых боёв.