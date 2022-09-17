Берлин, , 12:14 — REGNUM Немецкая газета Frankfurter Rundschau извинилась 17 сентября за своё сообщение о якобы найденных после входа киевских боевиков в город Изюм Харьковской области «погибших с удавками на шее», которых там якобы ранее обнаружили репортёры агентства Reuters.

Фейк Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным издания, оно взяло эту новость с ленты Reuters, однако позднее это агентство опровергло собственную новость, так как никаких «погибших с удавками на шее в Изюме» они не нашли. При этом ложное сообщение уже было массово растиражировано в ФРГ и Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее о боестолкновении с киевскими нацистами, силы которых в 50 раз превышали российских военных, рассказал военнослужащий разведывательного подразделения Вооружённых сил (ВС) РФ.