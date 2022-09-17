Бердянск, Бывш. УССР, 17 сентября 2022, 11:29 — REGNUM Следствие рассматривает несколько версий двойного убийства семейной пары, работавшей в военно-гражданской администрации Бердянска.
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Следствие рассматривает как возможность атаки со стороны профессиональной диверсионно-разведывательной группы, так и заказное убийство, выполненное сторонником киевского режима из числа местных жителей.
Заместитель мэра города Бердянска Запорожской области Олег Бойко был убит накануне, также с ним погибла его супруга, Людмила Бойко, являвшаяся главой городской избирательной комиссии.
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