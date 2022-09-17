Москва, 17 сентября, 2022, 11:11 — ИА Регнум. С просьбой восстановить в правах всех участников специальной военной операции (СВО) Вооружённых сил (ВС) РФ по денацификации и демилитаризации на территории б. УССР обратился 17 сентября к главе Минобороны России и Главному военному прокурору нашей страны телеграм-канал «Русская Община ZOV».

Ольга Зенькович ИА REGNUM Здание Минобороны на Фрунзенской набережной в Москве

Указывается, что телеграм-канал собрал почти два десятка историй людей, побывавших в одной из военных частей Ростове-на-Дону, которые «были ранены».

Кроме того, в нём содержится открытое обращение к Главному военному прокурору и Министерству обороны о жалобах военнослужащих на то, что контрактникам не выдают на руки их экземпляр контракта или его копию.

Помимо этого, в обращении содержится просьбы: восстановить в правах всех участников боевых действий в зоне СВО; обеспечить полноценное лечение всех раненых в ходе спецоперации военнослужащих-контрактников; обеспечить выплаты семьям погибших в СВО воинов-контрактников; обеспечить в полном объеме все выплаты военнослужащим-контрактникам; а также установить виновных в этих нарушениях лиц и привлечь их к установленной законом ответственности.