Москва, 17 сентября, 2022, 10:43 — ИА Регнум. Нулевую эффективность при их использовании на территории бывш. УССР показали противорадиолокационные ракеты HARM производства США, и их большая часть была сбита в воздухе. Об этом 17 сентября рассказал информированный источник.

Coffeebean2 Ракета AGM-88 HARM под крылом истребителя F-16CJ

«Данные ракеты показали фактически нулевую эффективность в рамках боевых действий на [территории б. УССР] — большая часть их была сбита российскими зенитными ракетными комплексами, еще часть — подавлена или отведена в сторону средствами радиоэлектронной защиты систем ПВО, отдельные ракеты отказали или ушли мимо цели с сильным промахом», — приводит его слова РИА Новости.

Также источник указал, что низкая эффективность этих ракет связана с их посредственной максимальной скоростью (чуть более 600 м/с) и со значительной эффективной площадью рассеяния, так как эти характеристики не составляют проблем для современных российских комплексов противовоздушной обороны (ПВО).

При этом он рассказал, что авиация ВСУ пытается применять HARM с больших расстояний во избежание поражения несущих их самолётов, что позволяет засечь эти ракеты ещё до подхода их к местам дислокации систем ПВО РФ.

Кроме того, источник отметил, что названные ракеты создают определенные трудности в случае нанесения скоординированных по времени комбинированных ударов, так как системы ПВО автоматически перенацеливаются на них в качестве приоритетной угрозы.

«Однако ни одной РЛС российской системы ПВО, ни одного радара подсвета и наведения в районе проведения специальной военной операции ракетами HARM [киевским] войскам поразить пока не удалось», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что США и киевский режим ведут переговоры по поводу поставок Киеву многофункциональных истребителей F-16, зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, а также разведывательно-ударных беспилотников (БПЛА) MQ-1C Grey Eagle.