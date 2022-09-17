Энергодар, Украина, 17 сентября, 2022, 09:20 — ИА Регнум. ВСУ продолжают обстрелы энергетической инфраструктуры Энергодара, чтобы полностью изолировать Запорожскую АЭС от энергосистемы региона. Об этом 17 сентября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Министерство обороны Российской Федерации Запорожская АЭС

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«Боевики Зеленского целенаправленно наносят удары по ТЭС и энергетической инфраструктуре, чтобы уничтожить ее и изолировать АЭС от освобожденной части Запорожской области», — отметил он в интервью РИА Новости.

По его словам, режим Зеленского на данный момент возобновил подпитку Запорожской АЭС.

«Они стараются сделать всё возможное, чтобы АЭС замыкалась только на их энергосистему», — добавил он.

16 сентября ВСУ открыли огонь по Энергодару и ТЭС.