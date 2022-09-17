Вашингтон, , 08:30 — REGNUM По словам президента США Джо Байдена, Россию ожидают «последствия» в случае якобы возможного применения ею химического или ядерного оружия на территории б. УССР. Он заявил об этом 16 сентября в интервью телеканалу CBS.

Джо Байден Gage Skidmore

Как отметил американский лидер в ответ на вопрос о том, чтобы он сказал президенту России Владимиру Путину в случае рассматривания последним возможность применения химического или тактического ядерного оружия в б. УССР, он бы попросил своего коллегу из РФ не делать этого, так как такое решение изменит облик войны, «как ничто со времен Второй мировой войны».

«Вы думаете, что я бы сказал вам, если бы точно знал, как это будет. Конечно, я не скажу вам. Это будет иметь последствия. Они станут в мире большими изгоями, чем когда-либо. И в зависимости от масштабов того, что они сделают, будет зависеть, какой будет ответ [Запада]», — также сказал Байден в ответ на вопрос о том, какими будут последствия для России в случае, если она якобы применит на территории бывш. УССР ядерное или химическое оружие.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее окончания так называемого «активного контрнаступления», о котором ранее объявил киевский режим, предложил дождаться президент России Владимир Путин.