Париж, , 07:34 — REGNUM Франция в секретном режиме проводит специализированное обучение бандеровских боевиков, пишет издание Politico со ссылкой на советника французского министра обороны.

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

Он утверждает, что Париж уже отказался от массовой подготовки киевских военнослужащих. В Politico напомнили, что с начала российской спецоперации на территории бывш. УССР Франция обучила примерно 40 боевиков Киева, которые в основном должны были получить навыки по применению французских самоходных гаубиц Caesar.

По словам источника, теперь Париж проводит специализированный инструктаж для тех солдат ВСУ, которые уже прошли общую подготовку у британских специалистов. Он также рассказал, что для их обучения также может быть создана отдельная база в рамках НАТО, чтобы увеличить масштабы подготовки.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 сентября польский министр обороны Мариуш Блащак на встрече с главой Пентагона Ллойдом Остином заявил, что Польша готовит саперов для киевского режима и может нарастить работу в указанном направлении как в рамках НАТО, так и ЕС.

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