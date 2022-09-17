Тегеран, , 08:22 — REGNUM Мохаммад Ноходи, иранский борец вольного стиля в весовой категории до 79 кг, проиграл в финале всемирно известному американскому спортсмену Джордану Барроузу, добыв серебряную медаль на чемпионате мира по борьбе 2022 года в Белграде. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 16 сентября.

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Финальные соревнования и матчи за бронзовые медали в весовых категориях до70,79,86 и 125 кг начались 16 сентября в Зале легкой атлетики сербской столицы.

В весовой категории до 79 кг серебряный призер чемпионата мира среди взрослых Мохаммад Ноходи в своем первом тяжелом поединке обыграл румынского спортсмена Якоба Шейха Джамала со счетом 7:6. В следующем матче он обыграл узбекского борца со счетом 10:0 и вышел в четвертьфинал, где ему удалось обыграть Бакзада Абдуррахманова, бронзового призера чемпионата мира из Узбекистана, со счетом 10:5.

В полуфинале Ноходи обыграл Василия Михайлова из Украины со счетом 5:4 и вышел в финал как 1-й иранский борец на данных соревнованиях.

В финале Ноходи встретится со всемирно известным чемпионом мира из США Джорданом Барроузом, однако он проиграл своему визави со счетом 4:2 и завоевал серебряную медаль игр.

В прошлом году Ноходи также проиграл в финале Барроузу на мировых соревнованиях в Норвегии.